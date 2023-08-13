МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) расширяется в России, соответствующее распоряжение правительства вступает в силу в воскресенье. Голикова отметила зависимость России от зарубежных лекарств

В июне премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении перечня жизненно важных лекарств новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями.

В обновлённый перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.