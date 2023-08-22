МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок лекарства против гепатита С зепатир, но данное решение производителя не окажет влияния на поставки препарата в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В России расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что американский фармацевтический производитель MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С.

"Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", — сказано в сообщении.