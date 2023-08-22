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2023
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230822/841539192.html
MSD прекратит поставки в Россию препарата от гепатита C "Зепатир"
Фармацевтика
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https://россиясегодня.рф
. Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок лекарства против гепатита С зепатир, но данное решение производителя не окажет влияния на поставки... ПРАЙМ, 22.08.2023
фармацевтика, бизнес, новости, россия, лекарства, росздравнадзор, гепатит c, зепатир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок лекарства против гепатита С зепатир, но данное решение производителя не окажет влияния на поставки препарата в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что американский фармацевтический производитель MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С.
"Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", — сказано в сообщении.