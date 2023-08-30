МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала года выросли в России на 1,6%, что ниже уровня инфляции, скачков цен из-за валютных колебаний не ожидается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Лекарства немного выросли в цене в июле

"С начала года на 1,6% выросли цены на препараты из перечня ЖНВЛП, что ниже уровня инфляции", — сказал Мурашко.

Он отметил, что "цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается".

В конце июля заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщал, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная, дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям не отмечается.