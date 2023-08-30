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Мурашко оценил риск скачка цен на жизненно важные лекарства
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Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала года выросли в России на 1,6%, что ниже уровня инфляции, скачков цен из-за валютных колебаний не... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств с начала года выросли в России на 1,6%, что ниже уровня инфляции, скачков цен из-за валютных колебаний не ожидается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"С начала года на 1,6% выросли цены на препараты из перечня ЖНВЛП, что ниже уровня инфляции", — сказал Мурашко.
Он отметил, что "цены на ЖНВЛП регулируются, поэтому скачков не ожидается".
В конце июля заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщал, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная, дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям не отмечается.