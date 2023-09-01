МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Порядок продажи ряда рецептурных препаратов в российских аптеках меняется с 1 сентября — фармацевт должен будет внести в систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. Мурашко оценил риск скачка цен на жизненно важные лекарства

Так, изменения коснулись психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также "льготных лекарств", стоимость которых полностью или частично оплачивает государство, и лекарств, продаваемых дистанционно. На продажи иных препаратов новые правила не распространяются.

Теперь при продаже фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. В свою очередь система считает данные с товарного чека и передаст информацию (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) в систему маркировки "Честный знак". При этом пробить в один чек можно будет сразу несколько рецептурных лекарств.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал РИА Новости, что "никаких принципиальных изменений для потребителей не последует", однако может слегка увеличиться время обслуживания в аптеках.

"Нагрузка на работников аптек вырастет, это факт, вероятно, и экономика аптек от этого не улучшится, но я не думаю, что это будут какие-то системные изменения. В общем и целом ни для аптек, ни для потребителя ничего не поменяется…. Вполне возможно, что это нововведение улучшит ситуацию с нецелевым использованием льготных препаратов", — подчеркнул эксперт.

В августе РИА Новости ознакомилось с ответом Минздрава РФ на запрос депутата ГД Нины Останиной, где отмечалось, что новые требования для аптек при продаже ряда рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта не повлекут за собой дефицит лекарств.