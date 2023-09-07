МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ассортимент импортных лекарств, представленных в России, в этом году сократился незначительно — динамика лучше, чем была в 2022 году, прогноз положительный, глобальных проблем не ожидается, заявил РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. США и Великобритания ввели новые санкции против россиян

"По нашим данным, в январе-июле 2023 года на российском рынке в целом (включая розницу и госсектор) было представлено порядка 4111 SKU (единиц — ред.) иностранного производства, это на 91 позицию меньше, чем в январе-июле 2022 года. Это абсолютно рабочие величины", — считает он.

По его словам, часть ассортимента выводится, поскольку она не выдерживает конкуренции с российскими компаниями, меняется и экономическая составляющая на рынке. Кроме того, портфели компаний ежегодно пересматриваются и они "отказываются от поставок продуктов, которые не обеспечивают необходимый уровень рентабельности".

Эксперт подчеркнул, что в 2020 году ассортимент иностранных компаний в России сократился на 831 SKU — тогда внедрялась система маркировки, и это тоже простимулировало компании к оценке эффективности присутствия на рынке тех или иных позиций, также добавились COVID-19 и проблемы, связанные с доступностью отдельных препаратов.

"В общем, сейчас ситуация примерно в 10 раз лучше, чем было в 2020 году, как я сказал, не происходит ровным счетом ничего проблемного и необычного… Прогноз тут вполне благоприятный, большинство проблем с точки зрения логистики было решено в прошлом году, работу над чисткой продуктовых портфелей компании тоже уже осуществили. Так что до конца года принципиально ничего не поменяется, глобальных проблем с ассортиментом нет и не прогнозируется", — заключил Беспалов.

Директор аптечной сети "Эвалар" Андрей Завьялов также рассказал агентству, что сейчас отмечается смещение доли продаж в пользу отечественных препаратов. "Происходит это под влиянием нескольких факторов. Во-первых, некоторые импортные препараты поставляются с перебоями или не поставляются уже длительное время; во-вторых, идет существенный рост цен на импорт, вследствие чего потребители сами переключаются на более доступные российские аналоги", — пояснил он.