МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рынок страны обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, которые используются для лечения гипертензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Лекарства в России могут начать продавать в рассрочку онлайн

"Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием — ред.) телмисартан в полной мере ими обеспечен", — сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году в гражданский оборот ввели около 3,5 миллиона упаковок препаратов с действующим веществом телмисартан российского и иностранного производства. Всего в стране сейчас зарегистрированы 13 препаратов на основе телмисартанов.

Также отмечается, что препарат микардис в 2023 году в гражданский оборот не вводили, в 2022 году Росздравнадзор получал уведомление о прекращении ввоза данного препарата на территорию страны. Но это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис (телмисартан), которое назначается при артериальной гипертензии.