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В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратами от гипертензии
Фармацевтика
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Рынок страны обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, которые используются для лечения гипертензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора... ПРАЙМ, 19.09.2023
общество , фармацевтика, бизнес, новости, россия, лекарства, росздравнадзор, гипертензия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рынок страны обеспечен препаратами с действующим веществом телмисартан, которые используются для лечения гипертензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
"Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием — ред.) телмисартан в полной мере ими обеспечен", — сказано в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что в 2023 году в гражданский оборот ввели около 3,5 миллиона упаковок препаратов с действующим веществом телмисартан российского и иностранного производства. Всего в стране сейчас зарегистрированы 13 препаратов на основе телмисартанов.
Также отмечается, что препарат микардис в 2023 году в гражданский оборот не вводили, в 2022 году Росздравнадзор получал уведомление о прекращении ввоза данного препарата на территорию страны. Но это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов, подчеркнули в ведомстве.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис (телмисартан), которое назначается при артериальной гипертензии.