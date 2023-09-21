МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%", — сказала она в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Самойлова отметила, что это "не последняя планка", количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.

Она также добавила, что для обеспечения качества вводимых в оборот лекарств все есть.

"Наша задача, конечно же, — обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть, собственно говоря, все ", — заявила она.