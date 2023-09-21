2023-09-21T10:43:29+03:00
2023-09-21T11:15:37+03:00
2023-09-21T10:43:29+03:00
2023
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230921/841793336.html
В Росздравнадзоре отметили рост доли отечественных лекарств на рынке
Фармацевтика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "За последние... ПРАЙМ, 21.09.2023
фармацевтика, бизнес, новости, россия, росздравнадзор, лекарства
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/61/832366168.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/61/832366168.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/61/832366167.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/61/832366167.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/61/832366166.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/61/832366166.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доля российских лекарств за последние три года на рынке увеличилась почти на 10%, сегодня их доля составляет почти 70%, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%, сегодня от общего ввода в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%", — сказала она в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Самойлова отметила, что это "не последняя планка", количество производимых лекарств в стране увеличивается с каждым днем.
Она также добавила, что для обеспечения качества вводимых в оборот лекарств все есть.
"Наша задача, конечно же, — обеспечить качество лекарственных препаратов, вводимых в гражданский оборот. У нас для этого есть, собственно говоря, все ", — заявила она.