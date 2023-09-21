МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Качество отечественных лекарств должно быть соответствующим, поэтому импортозамещение нуждается в контроле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Росздравнадзоре отметили рост доли отечественных лекарств на рынке

"Тот процесс, который происходит — импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле, в первую очередь, чтобы качество этих препаратов было соответствующим", — сказал он в ходе встречи с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой и попросил доложить ему, как фармацевтическая отрасль справляется с этими задачами и что делается для обеспечения доступности препаратов в аптеках, больницах и поликлиниках.

"Безусловно, присутствующие лекарства на российском рынке должны быть качественными и безопасными. Это нужно держать на контроле", — добавил премьер.

Кроме того, Мишустин поручил Самойловой держать на контроле снабжение лекарствами аптек в новых регионах.

"Очень важен вопрос снабжения лекарствами аптек. Это одна из ваших функций. У жителей этих субъектов должна быть возможность купить качественные лекарства в аптеках, иметь такой же точно доступ, как его имеют жители во всех точках страны", — сказал он.

Глава ведомства рассказала ему о ситуации на сегодняшний день, отметив, что никаких проблем сейчас нет.

"Вопрос очень важный. Держите его на контроле", — поручил Мишустин.