2023-09-21T11:02:56+03:00
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2023
https://1prime.ru/Pharm_industry/20230921/841793512.html
В Росздравнадзоре отметили снижение цен на лекарства в новых регионах
Фармацевтика
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В некоторых новых регионах страны стоимость лекарственных препаратов упала ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, сообщила на встрече с премьер-министром РФ... ПРАЙМ, 21.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В некоторых новых регионах страны стоимость лекарственных препаратов упала ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, сообщила на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы контролируем еще и цены. Тоже помним, когда в прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове, то есть по Южному федеральному округу, то есть это практически те же самые цены. Поэтому на сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", — сказала она.