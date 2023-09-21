МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В некоторых новых регионах страны стоимость лекарственных препаратов упала ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, сообщила на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В Росздравнадзоре отметили рост доли отечественных лекарств на рынке

"Мы контролируем еще и цены. Тоже помним, когда в прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове, то есть по Южному федеральному округу, то есть это практически те же самые цены. Поэтому на сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", — сказала она.