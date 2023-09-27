МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Московские предприниматели просят Минздрав разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты, пишет "Коммерсант". В Росздравнадзоре отметили снижение цен на лекарства в новых регионах

Как отметил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, член рабочей группы Вадим Ткаченко, идея установки вендинговых автоматов с лекарственными препаратами актуальна для отдаленных регионов и труднодоступных местностей. Он считает, что продажа лекарств через автоматы может быть реализована технически и стать для бизнеса выгодной.

Общественники ранее разработали инициативу, которая призвана улучшить доступность лекарств. Согласно предложениям, продавать рецептурные лекарства можно с помощью системы электронных рецептов на основе QR-кода.

В то же время, по мнению исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилии Титовой, только фармацевт в аптеке способен выполнять основную функцию — обеспечить пациента лекарствами и медизделиями.

Президент группы компаний Uvenco, президент Союза операторов торговых автоматов Борис Белоцерковский отмечает, что автоматы можно установить в любой локации с достаточной проходимостью. Он ссылается на опыт Франции, где такая схема уже практикуется.

Он подчеркнул, что современные автоматы способны распознавать QR-коды на электронных рецептах и работать с Единой биометрической базой.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что предложение предпринимателей вызывает вопросы, прежде всего, о безопасности пациентов.

"Лекарственные препараты требуют специальных условий хранения — где гарантия, что эти условия будут соблюдены на всем протяжении нахождения упаковки в аппарате? Как будут реализованы оформление выбытия проданных лекарств в системе маркировки и идентификация покупателя?" — сказал он.

По его словам, также в схеме с торговлей посредством автоматов отсутствует возможность получить консультацию фармацевтического работника, которая есть при личном обращении в аптеку.