МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Отечественный аналог датского средства "Оземпик" от диабета — препарат "Семавик" от компании "Герофарм" — был зарегистрирован в России, производство будет осуществляться на заводе в Московской области, рассказали РИА Новости в фармкомпании. Найдена замена импортным лекарствам и кормам для животных

"В России зарегистрирован препарат "Семавик" от компании "Герофарм", который заменит ушедший из страны "Оземпик". Датский производитель Novo Nordisk полностью прекратил его поставки в этом году, несмотря на статус жизненно-важного. "Герофарм" сможет покрыть потребность страны в лекарственном средстве благодаря имеющимся производственным мощностям", — сообщили там.

Отмечается, что препараты с содержанием семаглутида, в числе которых "Семавик", являются одной из наиболее перспективных групп сахароснижающих препаратов. Они применяются, в первую очередь, при сахарном диабете второго типа. Также лекарственные средства с данным действующим веществом используют при наличии избыточной массы тела и ожирении по назначению медицинских специалистов.

"Производство препарата "Герофарм" будет осуществлять на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках", — добавили в компании.

До этого, в сентябре, в компании сообщали агентству, что стоить он будет около шести тысяч рублей.

Росздравнадзор в конце марта сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. Однако препарат будет доступен для пациентов по меньшей мере до декабря 2023 года, отмечало ведомство. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика".