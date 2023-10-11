МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила возможность для регуляторов в одностороннем порядке исключать из реестра цен сведения об ушедших с рынка препаратах — сейчас это могут сделать только сами производители, сообщает ведомство. ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла"

Отмечается, что служба неоднократно предлагала предусмотреть возможность синхронизации и актуализации всех баз данных со сведениями о лекарственных препаратах, поскольку это необходимо как заказчикам при осуществлении закупок, так и контрольно-надзорным органам при реализации своих полномочий.

"В настоящий момент исключать из этого реестра сведения об ушедших с рынка препаратах могут только их производители. Однако фармпроизводитель не всегда исключает лекарственное средство из соответствующего реестра при его выводе с рынка. Поэтому в данный момент в нем присутствуют препараты, которые уже вышли из обращения. Антимонопольное ведомство считает необходимым предусмотреть возможность для регуляторов исключать их из реестра в одностороннем порядке", — говорится в сообщении.

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в постановление о госрегулировании цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

По мнению службы, от этого зависит ценообразование на другие лекарственные препараты, в том числе российского производства. При регистрации и перерегистрации цен на них заявитель, ФАС РФ и Минздрав РФ по закону должны ориентироваться и на содержащиеся в реестре устаревшие цены ушедших с рынка лекарств.

Так, например, стоимость воспроизведенных препаратов не может ежегодно индексироваться выше цены ушедшего оригинального препарата. А только выходящие на рынок дженерики обязаны снижать цену относительно устаревшей, в ряде случаев необоснованно низкой цены на оригинальный лекарственный препарат. "Это не позволяет ведомствам регистрировать цены на новые препараты на необходимом экономически обоснованном уровне с учетом актуальных цен", — заключили в ФАС.