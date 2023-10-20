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2023
https://1prime.ru/Pharm_industry/20231020/842040708.html
В Госдуме предложили внести льготные лекарства в систему доставки на дом
Фармацевтика
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В Государственной Думе предложили включить льготные лекарства для лиц с хроническими заболеваниями в систему доставки на дом на таких платформах, как OZON и Яндекс Еда, сообщил... ПРАЙМ, 20.10.2023
фармацевтика, бизнес, экономика, новости, россия, госдума, лекарства, маркетплейсы
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили включить льготные лекарства для лиц с хроническими заболеваниями в систему доставки на дом на таких платформах, как OZON и Яндекс Еда, сообщил глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Мы предложили… попробовать туда включить, это пока только обсуждение… льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей… чтобы пациент мог получить свои лекарства домой", — заявил депутат во время конференции в медиагруппе "Россия сегодня".