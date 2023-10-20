МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили включить льготные лекарства для лиц с хроническими заболеваниями в систему доставки на дом на таких платформах, как OZON и Яндекс Еда, сообщил глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Маркетплейс "Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве

"Мы предложили… попробовать туда включить, это пока только обсуждение… льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей… чтобы пациент мог получить свои лекарства домой", — заявил депутат во время конференции в медиагруппе "Россия сегодня".