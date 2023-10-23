Эксперт Алехин: рынок БАДов в России в 2023 году вырастет на десять процентов
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рынок биологически активных добавок (БАДов) в России по итогам текущего года вырастет на 10%, в основном за счет активного развития отечественных производителей, рассказал РИА Новости президент фармкомпании "Алтайвитамины" Алексей Алехин.
"Сегодня на рынке БАД происходит рост. Рост динамичный, он ожидается на уровне около 10% к концу года. И мы видим, что были определенные тенденции, всплески продаж из-за опасения дефектуры импортных брендов. Но при этом мы видим также и бурный рост российских производителей, и мы понимаем, что эта тенденция продолжится", — сообщил он со ссылкой на данные DSM Group.
По словам Алехина, по итогам восьми месяцев текущего года доля отечественных БАДов уже составила рекордные 67% в рублях и 84% в упаковках. Российские компании активно занимают ниши на этом рынке как с точки зрения составов и компонентов, так и с точки зрения рекламы.
"Все-таки этот рынок и его динамика зависят во многом от потребительских предпочтений, формируемых прежде всего рекламой. Наши компании начинают занимать те ниши, которые ранее занимали иностранные производители, и одновременно занимать долю рынка рекламы, и, думаю, это продолжится", — добавил эксперт.
По его словам, в России также появится новый технопарк "Алтайбиотех" для производства отечественных БАДов. Предприятие разместится в городе Бийске, в Алтайском крае. Общая площадь комплекса составляет более 2,5 гектаров. Предполагается, что там будут предоставлены все возможности для производства БАДов и функционального питания. Таким образом, на заводе можно будет выпускать не менее 18 миллионов упаковок разных наименований продукции в год.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20231023/842056503.html