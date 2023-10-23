МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рынок биологически активных добавок (БАДов) в России по итогам текущего года вырастет на 10%, в основном за счет активного развития отечественных производителей, рассказал РИА Новости президент фармкомпании "Алтайвитамины" Алексей Алехин. Врач рассказала, чем опасен бесконтрольный прием БАДов

"Сегодня на рынке БАД происходит рост. Рост динамичный, он ожидается на уровне около 10% к концу года. И мы видим, что были определенные тенденции, всплески продаж из-за опасения дефектуры импортных брендов. Но при этом мы видим также и бурный рост российских производителей, и мы понимаем, что эта тенденция продолжится", — сообщил он со ссылкой на данные DSM Group.

По словам Алехина, по итогам восьми месяцев текущего года доля отечественных БАДов уже составила рекордные 67% в рублях и 84% в упаковках. Российские компании активно занимают ниши на этом рынке как с точки зрения составов и компонентов, так и с точки зрения рекламы.

"Все-таки этот рынок и его динамика зависят во многом от потребительских предпочтений, формируемых прежде всего рекламой. Наши компании начинают занимать те ниши, которые ранее занимали иностранные производители, и одновременно занимать долю рынка рекламы, и, думаю, это продолжится", — добавил эксперт.

По его словам, в России также появится новый технопарк "Алтайбиотех" для производства отечественных БАДов. Предприятие разместится в городе Бийске, в Алтайском крае. Общая площадь комплекса составляет более 2,5 гектаров. Предполагается, что там будут предоставлены все возможности для производства БАДов и функционального питания. Таким образом, на заводе можно будет выпускать не менее 18 миллионов упаковок разных наименований продукции в год.