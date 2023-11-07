МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный гемостатический препарат "Стимплейт", сообщает ведомство.

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"ФАС согласовала цены на гемостатический препарат "Стимплейт". Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Стимплейт" снижены на 16%. Так, цена за 1 флакон (250 микрограмм ромиплостима) составила 29,302 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Стимплейт" — это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Ромиплостим".

Для сравнения: цена за аналогичный флакон референтного лекарственного препарата иностранного производства "Энплейт" зарегистрирована на уровне 34,891 тысячи рублей.

В ведомстве отмечают, что согласование цен на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.