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2023
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ФАС согласовала цены на отечественный гемостатический препарат
Фармацевтика
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. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный гемостатический препарат "Стимплейт", сообщает ведомство. "ФАС согласовала цены на... ПРАЙМ, 07.11.2023
фармацевтика, бизнес, экономика, новости, россия, фас, препарат, дженерик
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный гемостатический препарат "Стимплейт", сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цены на гемостатический препарат "Стимплейт". Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Стимплейт" снижены на 16%. Так, цена за 1 флакон (250 микрограмм ромиплостима) составила 29,302 тысячи рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "Стимплейт" — это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Ромиплостим".
Для сравнения: цена за аналогичный флакон референтного лекарственного препарата иностранного производства "Энплейт" зарегистрирована на уровне 34,891 тысячи рублей.
В ведомстве отмечают, что согласование цен на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.