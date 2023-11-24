МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Темпы открытия аптек в России снизились за последний год, рынок продолжает консолидацию на базе крупнейших сетей, а небольшие локальные сети уходят, рассказал РИА Новости председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Александр Филиппов. ФАС призвала исключать из реестра цен ушедшие препараты

"В 2022 году звучали прогнозы по сокращению числа аптек, они не оправдались, однако темпы открытия аптек снизились. Российский рынок аптек продолжает консолидацию на базе крупнейших сетей. Крупные сделки пока редки, в основном в процессе сделок М&А (Mergers & Acquisitions, слияние и поглощение — ред.) с рынка уходят небольшие локальные сети. Основной формат таких сделок — переуступка прав аренды", — сообщил он в кулуарах первого съезда Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).

Однако простому потребителю этот процесс может быть не заметен, отметил эксперт, их уход фиксируют только отраслевые аналитики. И если в прошлом году с рынка ушли около 80 небольших локальных сетей, то в этом — около 50, привел он расчеты РААС.

Фиксируется на рынке и еще одна тенденция — снижение доли несетевых игроков. "Впрочем, до настоящей консолидации рынка еще очень далеко. О доминировании на российском рынке каких-либо сетей речи не идет, хотя большим покрытием регионов могут похвалиться уже несколько игроков. Если говорить об участниках РААС, на сегодняшний день их совокупная доля коммерческого фармрынка составляет 70%. Однако это не 5 и не 7 сетей, а 33 к сегодняшнему моменту", — пояснил Филиппов.

При этом динамика продаж аптечного сектора в этом году остается позитивной. "По прогнозу аналитиков Alpharm, в 2023 году в целом розница должна вырасти на 5%, продажи рецептурных препаратов вырастут на 11% по сравнению с 2022 годом, до 784 миллиардов рублей, продажи безрецептурных лекарственных средств увеличатся на 2% и составят 651 миллиард рублей, БАДов – на 22% до 142 миллиардов рублей", — привел пример эксперт, отметив, что, по данным аналитиков, рост продолжится и в 2024 году в сопоставимых значениях.