2024-01-01T20:35:51+03:00
2024-01-01T20:35:51+03:00
2024-01-01T20:35:51+03:00
2024
https://1prime.ru/Pharm_industry/20240101/842721438.html
ЕС потеряет несколько миллиардов долларов из-за препарата от COVID
Фармацевтика
Новости
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. Европа может около 2,2 миллиарда долларов из-за просроченного препарата от коронавируса, пишет Financial Times. В материале говорится о препарате Paxlovid от Pfizer, во время... ПРАЙМ, 01.01.2024
фармацевтика, бизнес, новости, европа, лекарство, коронавирус
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европа может около 2,2 миллиарда долларов из-за просроченного препарата от коронавируса, пишет Financial Times.
В материале говорится о препарате Paxlovid от Pfizer, во время пандемии Евросоюз ввел строгий контроль за получением этого лекарства, в результате чего на складах осталось около трех миллионов курсов, у которых к концу февраля истекает срок годности.
По данным издания, просроченные дозы лекарства на сумму 2,2 миллиарда долларов подлежат утилизации.
Ранее стало известно, что страны ЕС уже уничтожили 215 миллионов доз вакцины от Covid-19 на сумму примерно 4 миллиарда евро.