МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европа может около 2,2 миллиарда долларов из-за просроченного препарата от коронавируса, пишет Financial Times. В ЕС подсчитали объем выработанной из ветра электроэнергии

В материале говорится о препарате Paxlovid от Pfizer, во время пандемии Евросоюз ввел строгий контроль за получением этого лекарства, в результате чего на складах осталось около трех миллионов курсов, у которых к концу февраля истекает срок годности.

По данным издания, просроченные дозы лекарства на сумму 2,2 миллиарда долларов подлежат утилизации.

Ранее стало известно, что страны ЕС уже уничтожили 215 миллионов доз вакцины от Covid-19 на сумму примерно 4 миллиарда евро.