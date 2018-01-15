"Черкизово" покидает Лондонскую биржу

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" GCHE, один из крупнейших российских производителей мяса, уходит с Лондонской фондовой биржи (LSE): среда была последним торговым днем для глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции группы на этой площадке, а 15 февраля листинг и торги "Черкизово" на LSE прекращаются.

Совет директоров производителя в середине ноября 2017 года принял решение прекратить листинг GDR на Лондонской бирже. Делистинг объяснялся значительным снижением объема глобальных депозитарных расписок, находящихся в свободном обращении на LSE.

Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.

Компания также торгуется на Московской бирже. Комментируя решение о делистинге с LSE, "Черкизово" указывало, что стратегия группы предполагает консолидацию торговли свободно обращающихся акций на Московской бирже с целью сокращения административных расходов и расходов, связанных с размещением на биржах.

Кроме того, в ноябре производитель сообщал об изучении возможности проведения вторичного публичного размещения акций (SPO) на Московской бирже. "Черкизово" также планировало поддерживать программу GDR в течение некоторого времени после прекращения листинга и торгов, однако впоследствии она может быть прекращена.