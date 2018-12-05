МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,17%, до 6,56 доллара, "Лукойла" — на 0,28%, до 78,26 доллара, "Новатэка" — на 0,47%, до 172,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,86%, до 4,9 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 2,43%, до 28,15 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,03%, до 19,06 доллара, НЛМК — упала на 4,02%, до 23,41 доллара, "Северстали" — на 4,57%, до 14,2 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 2,23%, до 1,24 доллара, Сбербанка — снизились в стоимости на 0,42%, до 11,85 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 2,96%, до 17,02 доллара.

Расписки "Магнита" выросли в цене на 0,26%, до 13,56 доллара, "Ленты" — на 0,72%, до 3,52 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" уменьшилась на 3,39%, достигнув 2,51 доллара.