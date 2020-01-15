МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок днем незначительно меняется, слабо колеблясь около уровней предыдущего закрытия в отсутствие сильных внешних сигналов.

Игроки российского рынка на фоне спокойной динамики мировых ожидают подробностей относительно американо-китайских торговых переговоров.

К 14.55 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на символические 0,02%, до 3129 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1603 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

БОКОВИК В ОЖИДАНИИ

Российский фондовый рынок стабилизируется днем по основным биржевым индексам на фоне спокойной динамики мировых рынков, которые днем преимущественно снижаются (в пределах 0,15%) в ожидании подписания первой части торгового соглашения США и Китая.

При этом нервозность на рынке поддерживают заявления американского министра финансов Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины на китайские товары до подписания второй части договора.

Котировки марки Brent также стабильны, находясь чуть ниже 64,5 доллара за баррель марки Brent и не сумев закрепиться на уровне 65 долларов, что также не дает повода для более активной игры с российскими акциями.

Нефтяную конъюнктуру определяют данные о динамике запасов топлива в США. Согласно данным американского института нефти (API), опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в стране за неделю по 10 января поднялись на 1,1 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 3,2 миллиона баррелей, дистиллятов — увеличились на 6,8 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) не изменились. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Снижаются в цене корректирующиеся акции "Русгидро" (-1,8%), "Россетей" (-1,6%), префы "Татнефти" (-2%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

В лидерах роста сегодня — акции "Мечела" (+8,4% "обычка" и +3,1 "префы"), "Ростелекома" (+2,9% "обычка" и +4,5 "префы"), "Магнита" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи может выступить область 3095-3102 пункта, а у индекса РТС аналогичная линия находится на отметке 1594 пункта, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Велика вероятность, что даже в случае успешного завершения первой фазы торговых переговоров, по факту давно ожидаемого события, на мировых рынках может произойти фиксация прибыли, что затронет и наши акции. Поэтому российские фондовые индикаторы могут проверить на прочность ближайшие уровни поддержки", — добавил он.

"На российских биржах по-прежнему наблюдается спекулятивный рост ряда бумаг, который сдерживает индексы от более существенного падения. Тем не менее риски нисходящей коррекции, в особенности с учетом неуверенности зарубежных инвесторов, увеличиваются", — также отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".