МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль и фондовый рынок РФ отреагировали умеренным снижением на сообщение об отставке правительства РФ, свидетельствуют данные торгов.

К 16.37 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 7 копеек — до 61,51 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 68,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в моменте терял на новостях около 20 копеек против доллара и евро.

К 16.39 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, до 3121 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1597 пунктов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.