МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Капитализация онлайн-ритейлера Amazon поднялась выше 1 триллиона долларов в пятницу после публикации финансовой отчетности компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск акции Amazon дорожали на 7,85% — до 2018,24 доллара за акцию, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня 2055,41 доллара. Исходя из этих котировок, стоимость всей компании превысила 1 триллион долларов.

В ночь на пятницу Amazon опубликовала финансовый отчет, согласно которому, по итогам 2019 года чистая прибыль ритейлера выросла на 15%, до 11,6 миллиарда долларов. Выручка выросла на 20,5% — до 280,522 миллиарда долларов. Чистая прибыль по итогам четвертого квартала также увеличилась на 8%, до 3,3 миллиарда долларов, а выручка на 20,8% — до 87,437 миллиарда долларов.

Впервые капитализация компании Amazon превысила один триллион долларов в 2018 году. Тогда она стала второй, после Apple, американской компанией перешагнувшей эту отметку.

По версии журнала Forbes, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком мира.