МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Акции электроэнергетических компаний РФ в январе текущего года стали лидером роста на Московской бирже – этот сектор поднялся почти на 11%, реагируя на внутристрановые факторы и не замечая китайского коронавируса, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.

В то время как в январе индекс Мосбиржи смог показать рост на 1,1% относительно показателя конца 2019 года, индекс "Элетроэнергетики" вырос на 10,89%, на втором месте по этому показателю оказался индекс "Потребительского сектора" (+6,27%), на третьем – индекс "Химии и нефтехимии" (+5,29%), на четвертом – "Металлов и добычи" (+5,01%), на пятом – "Телекоммуникаций" (+4,37%).

Также выросли индексы "Финансов" (+3,18%) и "Транспорта" (+2,62%). Единственный отраслевой сектор, показавший снижение — "Нефти и газа", который опустился на 2,63%.

В базу расчета индекса "Электроэнергетики" входят бумаги 19 компаний, наибольший вес в расчете индекса имеют акции "Интер РАО" (16,73%), "Русгидро" (16,72%), ФСК (14,47%) и обыкновенные акции "Россетей" (11,81%).

За январь акции "Русгидро" выросли на 24%, обыкновенные акции "Россетей" — на 15,74%, акции "Интер РАО" — на 14,74%, ФСК — на 9,2%.

ЧТО ПОМОГЛО ВЫРАСТИ

"Причины роста разнились от акции к акции. В некоторых случаях рост диктовался неподтвержденными сообщениями о корпоративных преобразованиях. Такая ситуация, в частности, имела место для акций "Русгидро", которые укрепились на сообщениях о возможной передаче государственного пакета в "Русгидро" в собственность "РАО ЕЭС Востока". Аналогично, акции ФСК укрепились на сообщениях в возможном существенном росте тарифов для крупных промышленных потребителей", — говорит старший аналитик Газпромбанка Игорь Гончаров.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин отмечает, что эксперты на рынке связывают в целом рост индекса "Электроэнергетики" с притоком иностранных инвестиций в развивающийся российский рынок акций.

Руководитель управления электроэнергетики "ВТБ Капитала" Владимир Скляр отмечает, что у компаний высокая прогнозируемость финансовых результатов, так как регуляторная тарифная политика правительства предсказуема.

"Немаловажно отметить тот факт, что сектор защищен от влияния внешних шоков – таких как торговые войны и эпидемии, так как потребление электроэнергии стабильно внутри страны и связано больше с погодными факторами, нежели статистикой заболеваемости коронавирусом в китайских провинциях. В условиях, когда эти компании платят стабильные и предсказуемые дивиденды с доходностью 7-10% ежегодно, эти истории стали реальной альтернативой банковским депозитам, ставки по которым снижались весь прошлый год", — говорит он.

Есть причины и связанные с Россией вообще – после очевидных положительных сдвигов в госкомпаниях других секторов, прежде всего в "Газпроме", связанных с изменениями дивидендной политики и повышением прозрачности, инвесторы ждут таких же положительных изменений и от компаний российской электроэнергетики, также указывает эксперт.

"Наконец, стоит отметить, что сектор отставал от рыночного оптимизма весь 2019 год и по метрикам финансовых оценок, таких как мультипликаторы, на начало года был самым дешевым сектором в России. Инвесторы не упустили свой шанс вложиться в такие истории на волне продолжающегося интереса иностранных инвесторов и, немаловажно, стремительного роста базы российских инвесторов", — добавляет Скляр.

Адонин полагает, что в ближайшие два месяца могут вырасти акции "Русгидро" – поскольку обсуждается изменение структуры компании с целью повышения стоимости их акций, бумаги "Интер РАО" – триггером выступает их новый стратегический план, который должен быть представлен в марте 2020 года. "Юнипро" также должна показать рост, так как компания в конце первого квартала должна ввести третий блок Березовской ГРЭС и подтвердить дивидендную политику с выплатой 20 миллиардов рублей в год", — добавляет он.