МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду снижается перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей величины учётной ставки и сопутствующими заявлениями, при этом продажи носят умеренных характер, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 16.06 мск опускается на 0,12%, до 2792,55 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1281,8 пункта.

Рынок акций в течение дня несколько раз менял направление, переходя от роста к снижению, рублевый индекс Мосбиржи колебался в диапазоне 2768-2803 пунктов, долларовый РТС — 1266-1282.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 7 копеек, до 68,66 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 78,15 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,4%, опускаясь до 40,6 доллара за баррель.

"Игроки с напряжением ожидают заявлений от ФРС о дальнейших шагах по выводу экономики США из рецессии. Азия закрылась частично на "красной" территории, европейские индексы снижаются вторую сессию подряд, теряя около 0,5%. Нефть держится чуть выше 40 долларов за баррель", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – префы "Ленэнерго" (-6,2%), акции "Аэрофлота" (-4,46%), "Русснефти" (-1,77%), "Алросы" (-1,72%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,49%), а также депозитарные расписки "Ленты" (-1,44%) и акции "Мосэнерго" (-1,12%).

В лидерах роста – акции "МРСК Волги" (+7,77%), депозитарные расписки X5 (+5,41%), акции ФСК ЕЭС (+3,3%), ЛСК (+2,48%), "ВСМПО-Ависмы" (+2,35%), а также акции Polymetal (+1,98%), "Магнита" (+1,88%), "Русгидро" (+1,86%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,81%), "Полюса" (+1,58%) и префы "Сургутнефтегаза" (+1,49%).

ПРОГНОЗЫ

Продажи на российском рынке все еще носят умеренный характер, и поэтому у "быков" сохраняется надежда на разворот наверх в ближайшие дни, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Тем не менее, если биржи США и нефтяные площадки перейдут к более существенной коррекции, рынок РФ также окажется под дополнительным давлением, считает аналитик.

Ближе к вечеру Емельянов закладывает резкий рост волатильности, который будет вызван комментариями аналитиков перед закрытием заседания ФРС, а также возможными колебаниями цены нефти.

Аналитик не исключает, что ближе к вечеру возможен скачок как вверх в коридор 2800-2850, так и вниз вплоть до 2750 пунктов по индексу Мосбиржи. "Рынок может не определиться с направлением вплоть до последних минут торгов", — заключает он.