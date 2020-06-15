МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фоне по основным индексам, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи в начале торгов упал ниже "круглой" отметки в 2700 пунктов впервые с 22 мая и остается под ней, долларовый индекс падал ниже 1200 пунктов впервые с 27 мая, однако затем смог вернуться выше нее.

Индекс Мосбиржи к 13.59 мск понедельника снижался на 1,68%, до 2697,64 пункта, индекс РТС — на 2,39%, до 1208,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 8 копеек — до 70,28 рубля, курс евро снижался на 14 копеек — до 79,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,19% — до 38,27 доллара за баррель. При этом до открытия торгов на Московской бирже стоимость нефти опускалась до 37,24 доллара за баррель.

Азиатские биржевые площадки закрыли торги в понедельник снижением на 0,53-4,76%. Европейские биржи теряют 0,87-1,03%, фьючерсы на американские биржевые индексы снижаются на 1,4-2,14%.

"Давление на рисковые активы оказала более жесткая, чем ожидалось, позиция ФРС относительно дальнейшей монетарной политики, проявленная в прошлую среду по итогам заседания регулятора. Кроме того, новые вспышки заболевания коронавирусом в некоторых ключевых странах угрожают второй волной глобальной пандемии", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "Северстали" (-6,11%), Polymetal (-4,28%), "Полюса" (-3,95%), НЛМК (-3,05%), "Норникеля" (-3,01%), а также акции "Лукойла" (-2,88%), "Роснефти" (-2,86%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,74%), ЛСР (-2,64%) и акции банка "Санкт-Петербург" (-2,32%).

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", к текущему моменту поднимаются на 4,41% и уже подскакивали на 6,12% без новостей.

"На рынке сейчас очень высокая волатильность и хорошие бумаги покупают. Бумаги TCS падали на прошлой неделе, и, видимо, его инвесторы "подбирают". Расписки TCS – одни из тех, которые упали сильнее всего, начиная с мартовской коррекции рынка. Поэтому они отскакивают, но пока отстают от рынка. Нам "Тинькофф" нравится как инвестиция, хороший банк, и покупать его бумаги на каких-то просадках – хорошая стратегия", — прокомментировал старший аналитик по банковскому сектору компании "Атон" Михаил Ганелин.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,37%), акции АФК "Система" (2,12%), "МРСК Волги" (2,04%), "Яндекса" (1,51%), "Мосэнерго" (1,46%), а также депозитарные расписки X5 (1%), депозитарные расписки "Ленты" (0,97%).

ПРОГНОЗЫ

"Неделя начинается с более резкого снижения, чем ожидалось, что обусловлено отрицательной динамикой на внешних площадках. Снижение может продлится два дня. В связи с этим мы снижаем оценку нижней границы коридора по индексу Мосбиржи до 2600 пунктов", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

При этом аналитик не видит причин для серьезного обвала рынков и ориентируется на рост до 2700 пунктов к концу недели.

Установленные сегодня минимумы по основным российским индексам могут выступить в качестве сильной поддержки, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Ближайшие сопротивления находятся на минимумах четверга: 2726 пунктов у индекса Мосбиржи и 1237 пунктов у индекса РТС, также отмечает он.

Достижение отметок сопротивления в ближайшие сессии вполне вероятно и будет означать закрытие разрыва между сегодняшней сессией и торгами в четверг, полагает аналитик.