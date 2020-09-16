МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" и "Русала" возглавили падение стоимости после известия об инициативе Минфина РФ о повышении налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.19 мск акции "Норникеля" дешевели на 2,2%, "Русала" — на 2,7%, НЛМК – на 1,1%, "Северстали" — на 1%, ММК – на 0,8%, "Мечела" — на 0,5%, "Фосагро" — на 0,8%.

По данным газеты "Коммерсант", 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс, где появилось положение, которое увеличивает налог на добычу сырья для удобрений и некоторых руд, причём сразу в 3,5 раза.

Документ предполагает, что с 1 января 2021 года будет применяться "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%).