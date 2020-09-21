МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках программы обратного выкупа акций (buy back) за неделю с 14 по 18 сентября выкупила 104 тысячи ценных бумаг за 500 тысяч долларов при средневзвешенной цене 5,05 доллара за бумагу, сообщает компания.

За этот период было выкуплено 10 тысяч обыкновенных акций: с 14 по 18 сентября компания ежедневно покупала по 2 тысячи акций. Также за этот период "Роснефть" выкупила 94 тысячи глобальных депозитарных расписок (ГДР): 14 и 15 сентября компания выкупала по 5 тысяч ГДР, с 16 по 18 сентября — 28 тысяч ГДР ежедневно.

За неделю с 7 по 11 сентября компания выкупила 4,7 миллиона ценных бумаг за 23,1 миллиона долларов при средневзвешенной цене 4,86 доллара за бумагу. Всего с начала запуска программы компания выкупила 52 миллиона 348 тысяч ценных бумаг на 232,9 миллиона долларов.

"Роснефть" запустила программу обратного выкупа акций 23 марта. Программа на 2 миллиарда долларов была одобрена в августе 2018 года и рассчитана на 2018-2020 годы. Швейцарский банк UBS является независимым агентом по реализации программы. Со стороны "Роснефти" приобретение акций осуществляется на 100-процентную "дочку" — ООО "РН-Капитал". Максимальный объем ценных бумаг, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 миллионов штук.