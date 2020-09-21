МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.49 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,66%, до 4,89 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,19%, до 145,95 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,07%, до 60,98 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,67%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,25%, до 20,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,31%, до 25,39 доллара, "Северстали" — на 0,31%, до 12,82 доллара, НЛМК — росла на 0,36%, до 22,12 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,15%, до 0,88 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,64%, до 12,02 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,23%, до 26,02 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,74%, до 5,36 доллара, "Магнита" — на 1,24%, до 14,79 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 1,89%, до 2,83 доллара.