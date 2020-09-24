МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне негатива на зарубежных площадках и рынке энергоносителей, также индексы тянут вниз корректирующиеся бумаги, связанные с сектором информационных технологий, после нескольких дней их бурного роста, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.16 мск снижается на 0,62%, до 2898,26 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1180,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 29 копеек, до 77,37 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 90,08 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,24%, до 41,67 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Яндекса" теряют 2,2%, депозитарные расписки Mail.Ru падают в цене на 4,84%, акции АФК "Системы" – на 1,37%, после сильного роста в во вторник и среду, за которые они подорожали на 10,7%, 5,6% и 8% соответственно.

"Давление на акции IT-компаний укладывается в текущий мировой тренд. После бурного восстановления от мартовских минимумов инвесторы обнаружили слишком завышенные ожидания. К тому же в российском IT-пространстве неожиданно обостряется конкуренция с неясными перспективами будущего лидерства", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Кроме того, давление на бумаги Mail.ru Group оказали новости о намерении привлечь 600 миллионов долларов путем размещения глобальных депозитарных расписок, а также конвертируемых облигаций, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Также среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-6,82%), ММК (-3,96%), компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-2,72%), ТГК-2 (-2,68%), "Полюса" (-2,33%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", (-1,95%) и префы "Мечела" (-1,33%).

В лидерах роста — акции Института стволовых клеток человека (+14,19%), "М.Видео" (+3,66%), "Фармсинтеза" (+1,36%), депозитарные расписки X5 (+1,29%), акции Polymetal (+1,26%), НЛМК (+1,09%), "Роснефти" (+1,08%), ЛСР (+1,02%) и депозитарные расписки "Ленты" (+0,92%).

Что касается интересных корпоративных историй, то Сбербанк ранее в четверг представил свою собственную "экосистему" и ее новый логотип. Также был презентован ряд устройств, в том числе телевизионная приставка с виртуальными голосовыми помощниками, а также банкомат, узнающий по биометрии и понимающий голос. Сбербанк также заявил, что обновляет формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе.

Акции Сбербанка в начале торгов и одновременно с началом презентации умеренно поднимались против снижающегося рынка. Однако снижение рубля и негатив внешних площадках в итоге не щадят и крупнейшую в РФ кредитную организацию. К текущему моменту привилегированные акции банка дешевеют на 0,8%, обыкновенные акции – на 0,27%.

ПРОГНОЗЫ

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" ожидает, что динамика на фондовом и валютном рынках будет увязана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках. На его взгляд, снижение будет доминировать на рынке с целью коррекции — до 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.

На рынке в целом сохраняется краткосрочная склонность к снижению, но настроения могут улучшиться при коррекционном отскоке за рубежом, впрочем, отмечает Кожухова.

Настроения на рынке могут меняться каждый день.

"В среду, 23 сентября, российский фондовый рынок завершил основную сессию ростом индексов в свете новостей сферы M&A и относительно благоприятного внешнего фона", — напоминает Зарина Саидова из "Финама".