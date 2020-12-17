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Биржи США закрылись в плюсе на фоне действий ФРС
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Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне действий ФРС и конгресса по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,18% до... ПРАЙМ, 17.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 17 дек — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне действий ФРС и конгресса по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,18% до 3701,18 пункта, технологический NASDAQ — на 0,5% до 12658,19 пункта, тогда как промышленный Dow Jones Industrial Average незначительно снизился на 0,15% до 30154,54 пункта.
ФРС США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне до 2023 года включительно. Тем временем в конгрессе готовится принятие 900-миллиардного пакета стимулирования экономики, первого с августа этого года.