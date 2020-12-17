ВАШИНГТОН, 17 дек — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в основном в плюсе на фоне действий ФРС и конгресса по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы выросли на снижении опасений за экономику

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,18% до 3701,18 пункта, технологический NASDAQ — на 0,5% до 12658,19 пункта, тогда как промышленный Dow Jones Industrial Average незначительно снизился на 0,15% до 30154,54 пункта.

ФРС США по итогам декабрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне до 2023 года включительно. Тем временем в конгрессе готовится принятие 900-миллиардного пакета стимулирования экономики, первого с августа этого года.