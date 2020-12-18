МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Котировки польской компании CD Projekt Red, которая производит популярную компьютерную игру Cyberpunk 2077 резко упали на торгах на 20% после новостей о удалении игры из магазина компании Sony.

На Варшавской бирже акции CD Projekt Red в ходе торгов обвалились на 20%, свидетельствуют данные торговой площадки.

На минимуме котировки бумаг падали до 247 польских злотых (около $68).

Торговую сессию четверга, 17 декабря, акции разработчика игры завершили на отметке 309,2 злотого (около $85).

Такое падение бумаг происходит на фоне сообщений об удалении Cyberpunk 2077 из магазина Sony PlayStation Store по причине неудачного запуска игры. Хотя разработчик ранее уже пообещал вернуть игрокам деньги, которые они потратили на покупку Cyberpunk 2077.

"SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store",— говорится в сообщении Sony Interactive Entertainment.

Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря текущего 2020 года. Релиз состоялся одновременно на нескольких платформах. Часть пользователей стали жаловаться жаловались на технические проблемы и сбои в игре.