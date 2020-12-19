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Биржи США снизились на очередной задержке стимулирования экономики
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Биржевые индексы США снизились по результатам торгов на фоне очередной задержки пакета стимулирования экономики в конгрессе. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,34%, до... ПРАЙМ, 19.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились по результатам торгов на фоне очередной задержки пакета стимулирования экономики в конгрессе.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,34%, до 3709,56 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average упал на 0,39%, до 30184,82 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ незначительно снизился на 0,07%, до 12755,64 пункта.
Конгресс США обсуждает 900-миллиардный пакет поддержки экономики и бюджет страны. Как это часто бывает, переговоры ведутся непосредственно перед дедлайном — если федеральное правительство не будет профинансировано хотя бы на какое-то время до полуночи на субботу (8.00 мск), то в США наступит очередной шатдаун — временное сокращение работы органов федеральной власти.