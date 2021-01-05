МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) передумала проводить процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd, говорится в заявлении NYSE. Китай примет меры в связи с делистингом своих компаний с биржи Нью-Йорка

Согласно документу, соответствующее решение принято после "консультаций с регулирующими органами". Отмечается, что на настоящий момент торговля акциями указанных трех компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже продолжится.

В конце декабря Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила, что начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем или во владении китайских военных.

Министерство коммерции КНР назвало действия американской стороны "злоупотреблением национальной безопасностью и использованием государственной мощи для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику".

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.