12 января — Dow Jones. Падение акций технологических гигантов в понедельник оказало давление на американские фондовые рынки. Инвесторы все больше беспокоятся насчет ужесточения надзора за компаниями, которые стали самыми стойкими лидерами рынка. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на опасениях за экономику

По итогам торгов в понедельник S&P 500 потерял 25,07 пункта (0,7%), опустившись до 3799,61. В пятницу индекс завершил торги на рекордно высоком уровне. Технологический Nasdaq Composite упал на 165,54 пункта (около 1,3%) до 13036,43. Dow Jones Industrial Average опустился на 89,28 пунктов (0,3%) до 31008,69.

Сегмент технологических гигантов сегодня отставал от общего рынка. Ожидается, что после штурма Капитолия, который планировался и обсуждался в социальных медиа, конгресс попытается ужесточить надзор за крупными технологическими компаниями. После этих событий Facebook на неопределенный срок заблокировал аккаунт Трампа, а Apple, Amazon.com и Google отказались от поддержки социальной сети Parler, которая особенно популярна у его сторонников.

В последние дни фондовые рынки росли благодаря надеждам на то, что конгресс США при демократическом большинстве увеличит правительственные расходы, что поддержит восстановление экономики.

В пятницу макроданные показали, что восстановление рынка труда США в декабре застопорилось после семи месяцев роста занятости. Работодатели в прошлом месяце сократили рабочие места, в то время как рестораны и бары по всей стране были вынуждены сократить бизнес или закрыться из-за пандемии. Эксперты предупреждают о новых всплесках заражений, госпитализаций и смертей в январе после праздников и путешествий в декабре.

В начале новой недели настроение участников рынка стало более сдержанным из-за ряда рисков. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что палата может принять меры для импичмента Дональда Трампа уже на этой неделе. Это вызвало опасения насчет того, что новая волна недовольства в Вашингтоне может отвлечь внимание от других важных дел.

"Не все идет так гладко, как мы думали неделю назад, – прокомментировал Лука Паолини, главный аналитик Pictet Asset Management. – Кажется, что 2020 год в действительности еще не закончился. Пандемия продолжает бушевать, мы по-прежнему обсуждаем политическую ситуацию в США, даже еще больше, чем раньше. Базовый сюжет в целом остался таким же".

Для некоторых инвесторов сегодня наступила пауза после рекордного ралли. В пятницу DJIA достиг третьего в 2021 году рекордного максимума.

Ожидания дополнительных стимулов подстегнули повышение доходности гособлигаций, поскольку инвесторы ставили на усиление экономического роста и инфляции. Также растут ожидания насчет того, что правительство выпустит больше облигаций для финансирования дополнительных стимулирующих мер.

В понедельник доходность 10-летних американских гособлигаций выросла уже шестую сессию подряд, составив 1,131% против 1,105% в пятницу. Это самый длинный цикл роста с октября.

Между тем панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,7%.

Китайский Shanghai Composite упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng добавил 0,1%. Японские рынки сегодня закрыты в связи с праздниками.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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