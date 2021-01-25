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Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили более чем на 10% после слов Путина
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Акции "Абрау-Дюрсо" начали активно расти через 20 минут после слов президента России Владимира Путина и подскакивали на 10,8%, следует из данных торгов. Путин в понедельник в ходе... ПРАЙМ, 25.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Акции "Абрау-Дюрсо" начали активно расти через 20 минут после слов президента России Владимира Путина и подскакивали на 10,8%, следует из данных торгов.
Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником — не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права.
Акции "Арбау-Дюрсо" низколиквидные, к текущему моменту объем торгов ими составил около 15 миллионов рублей. Для сравнения, максимальный объем торгов сейчас по обыкновенным акциям Сбербанка — около 17,5 миллиарда рублей, у находящегося на 25-м месте "Детского мира" — около 500 миллионов.
К 16.22 мск акции "Абрау-Дюрсо" росли на 5,29%. В 15.22 мск акции начали активно расти, а в 15.35 мск подскакивали на 10,8% — до 220 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,34%.