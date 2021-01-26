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Prosperity Capital приобрел 5% девелопера "Эталон"
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Инвестфонд Prosperity Capital Management приобрел 5,34% девелоперской группы "Эталон". "Фонд Prosperity Capital Management Limited приобрел 15,7 миллиона глобальных депозитарных... ПРАЙМ, 26.01.2021
группа эталон, prosperity capital management, недвижимость, новости, бизнес, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Инвестфонд Prosperity Capital Management приобрел 5,34% девелоперской группы "Эталон".
"Фонд Prosperity Capital Management Limited приобрел 15,7 миллиона глобальных депозитарных расписок (ГДР) группы "Эталон", преодолев порог в 5% голосующих акций. В результате сделки доля участия Prosperity Capital Management Limited в капитале компании составила 5,34%", — говорится в сообщении девелопера.
"Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". В свободном обращении находится 68% акций "Эталона".