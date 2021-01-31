МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инвестировать в акции, ОФЗ (облигации федерального займа) или золото в современных условиях не стоит. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова экономиста и финансового аналитика Виталия Калугина и доцента кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича. Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения "под матрасом"

"К сожалению, мы живем в такое время, когда деньги прекратили носить сберегательную функцию. Разместить сейчас их куда-то без риска, но хотя бы с минимальной доходностью совершенно невозможно: ни в золото, ни в ОФЗ, ни в акции", — отметил Калугин. Однако в банковских вкладах можно хранить сбережения, если они в пределах застрахованного депозита.

В свою очередь, экономист Кривелевич придерживается мнения, что сейчас вложение в акции было бы очень рискованным делом.

"Я рекомендую людям выйти на боксерский ринг к Майку Тайсону и попробовать дать ему смачного пинка. Совершенно аналогичная ситуация. Почему-то задираться к профессиональному боксеру — страшно, а пытаться играть на деньги с профессиональным банкирами — не страшно. Но эффект будет тот же самый. Только в первом случае эффект будет на лицо, а во втором эффект будет на карман. Если вы не являетесь профессиональным финансистом, то вам, наверное, не надо лезть на финансовый рынок во избежание болезненной потери денег", — сказал он.

При этом Кривелевич подчеркнул что хранение денег в рублях в любом месте — это ненадежно. "Не могу ничего посоветовать кроме приобретения долларов. Потому что сейчас все остальные варианты один другого хуже", — согласился и поделился советом Калугин.