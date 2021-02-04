ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Акции магазинов GameStop и кинотеатров AMC, оказавшиеся в центре внимания на фоне флешмоба в интернете, стабилизировались после двух дней распродаж, свидетельствуют результаты торгов. Эксперт рассказал о влиянии ажиотажа вокруг акций GameStop на компанию

Акции AMC выросли на 14,41%, до 8,97 доллара за акцию, тогда как акции GameStop выросли на 2,12%, до 92,41 доллара за штуку. Несмотря на то, что акции GameStop скатились с максимальной цены более чем в 340 долларов за штуку, они по-прежнему в 5,4 раза дороже, чем месяц назад. Акции AMC выросли за месяц примерно в 4,5 раза.

Ранее акции ритейлера видеоигр и консолей GameStop и другие акции подорожали в несколько благодаря флешмобу интернет-пользователей, которые решили "проучить" хедж-фонды, ставившие на падение акций компании. Аналогичным образом подскочили некоторые другие акции. При этом опасения волатильности привели к коррекции рынка в целом — так, последняя неделя января стала для индекса общего рынка S&P 500 худшей с октября.