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Акции "Северстали" уверенно растут на дивидендных новостях
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Акции "Северстали" прибавляют более 1,5% на рекомендациях совета директоров по дивидендам, следует из данных торгов Московской биржи. К 10.44 мск акции "Северстали" росли на 1,62%... ПРАЙМ, 04.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Акции "Северстали" прибавляют более 1,5% на рекомендациях совета директоров по дивидендам, следует из данных торгов Московской биржи.
К 10.44 мск акции "Северстали" росли на 1,62% — до 1304,8 рубля и уже поднимались на 1,86% — до 1307,8 рубля, при этом индекс Мосбиржи растет на 0,45%.
Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за четвертый квартал 2020 года в размере 36,27 рубля на акцию. За четвертый квартал 2019 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 26,26 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти на 38%.
Решение о начислении дивидендов будет приниматься на собрании акционеров 21 мая. Дата закрытия реестра — 26 апреля. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендуется установить 1 июня.