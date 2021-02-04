МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Акции "Северстали" прибавляют более 1,5% на рекомендациях совета директоров по дивидендам, следует из данных торгов Московской биржи. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал

К 10.44 мск акции "Северстали" росли на 1,62% — до 1304,8 рубля и уже поднимались на 1,86% — до 1307,8 рубля, при этом индекс Мосбиржи растет на 0,45%.

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за четвертый квартал 2020 года в размере 36,27 рубля на акцию. За четвертый квартал 2019 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 26,26 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти на 38%.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на собрании акционеров 21 мая. Дата закрытия реестра — 26 апреля. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендуется установить 1 июня.