МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Акции американской компании Twitter растут в цене более чем на 15% в среду после того, как накануне компания огласила свои финансовые итоги за четвертый квартал, свидетельствуют данные торгов. СМИ узнало о возможном появлении в Twitter ряда платных услуг

По состоянию на 17.42 мск акции Twitter на торгах в США дорожали на 15,42%, до 69,1 доллара.

Компания в ночь на среду отчиталась об увеличении чистой прибыли за четвертый квартал в 1,8 раза в годовом выражении, до 222,116 миллиона долларов. Квартальная выручка Twitter выросла на 28% в годовом выражении — до 1,289 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,18 миллиарда долларов.

При этом по итогам 2020 года Twitter получил чистый убыток в 1,136 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. Выручка за год выросла на 4,4% в годовом выражении и составила 3,716 миллиарда долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.