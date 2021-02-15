15 февраля — Dow Jones/ПРАЙМ. Недавний опыт и финансовая история оставляют впечатление, будто лопнувший на рынке пузырь непременно приводит к экономическому краху. Но это не всегда так. Нынче ажиотаж вызывают акции производителей электромобилей, а также поставщиков экологически чистой энергии и каннабиса. Разумеется, их завышенные оценки грозят акционерам убытками. Но даже более обширный пузырь, вероятно, не обернется катастрофой для всей экономики. Tesla впервые завершила год с прибылью

Прошлые десятилетия научили нас обратному. Япония все еще до конца не оправилась от пузырей на рынках недвижимости и акций, образовавшихся в 1980-х годах. Пузырь доткомов привел к огромным убыткам, а крах на рынке субстандартной ипотеки вылился в мировой экономический кризис.

Но не все пузыри одинаковы. С экономической точки зрения пузыри опасны, когда инвесторы покупают акции на кредитные средства, а компании ударяются в избыточные инвестиции. Когда пузырь лопается, акционеры, обремененные долгом, вынуждены сокращать расходы или объявлять себя банкротами. Компаниям, у которых инвесторы внезапно требуют возврата вложенных средств, приходится увольнять персонал и резко снижать инвестиции.

Однако у пузырей, которые развиваются сейчас на рынках модных акций, таких проблем нет. Акции Tesla оценены столь высоко, что по рыночной капитализации она занимает пятое место среди американских компаний. Но даже если завтра эта компания рухнет, в масштабах экономики эффект будет незначительным, поскольку операции Tesla скромны. Компания преимущественно ведет деятельность за счет собственного капитала, поэтому ее крах не повлечет за собой банкротства банков. Разумеется, акционеры при таком сценарии пострадают, однако обвала расходов на уровне всей страны ждать не приходится. Известный финансист сравнил рост акций Tesla с "ипотечным пузырем"

Но что, если завышенные оценки присущи сейчас не только акциям Tesla, а фондовому рынку в целом? Я не считаю, что на рынке крупных технологических корпораций, включая Apple, Amazon, Microsoft и Facebook, образовался пузырь, поскольку высокие оценки оправданны крайне низкой доходностью казначейских облигаций. Но даже если я ошибаюсь и акции в технологическом и связанных с ним секторах рухнут в цене, последствия, вероятно, будут не столь фатальными.

Разумеется, инвесторы потеряют вложенные деньги. Однако сами эти компании, за исключением нескольких, не привлекают долговой капитал и не эмитируют новые акции для финансирования инвестиций, а их инвесторы не обременены высокими долгами. Если цена акций Apple снизится вдвое, на ее операционную деятельность это не повлияет. Ситуация с домкомами была иной: при обвале рынка им пришлось отказываться от расходов и они утратили возможность выпускать новые дорогостоящие акции.

Конечно, не стоит самоуверенно заявлять, что все однозначно будет в порядке. Взглянем на риски.

В отличие от прошлых кризисов, в этот раз Федеральная резервная система не сможет так просто прийти на выручку. Процентные ставки уже крайне низки. После того как лопнул пузырь доткомов и котировки на широком рынке резко упали, ФРС в течение шести месяцев понизила процентные ставки с 6,5% до 1,75%, а позднее и до 1%, тем самым помогая экономике, пострадавшей от рыночного спада.

Кроме того, сейчас наблюдается исключительно высокий уровень корпоративного долга. Более слабые компании брали займы, чтобы пережить локдаун, а более сильные – чтобы выкупить акции. Снижение процентных ставок означает, что долговой капитал легко доступен, но если уверенность на рынках пошатнется, то рефинансировать кредиты станет сложнее и дороже. Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить

Обвал на фондовом рынке может оказать и психологическое влияние на экономику – потребители будут чувствовать себя беднее и тратить меньше.

Настроения играют огромную роль. Большинство работников в случае падения акций не ощутят прямого ущерба. Даже несмотря на прошлогодний бум трейдинга, доля людей, которые владеют акциями, относительно мала. Но компании и новостные агентства пристально следят за котировками, поэтому обвал может привести к общему ухудшению настроений, снижению уверенности потребителей и компаний, что, в свою очередь, скажется на расходах.

Меня не слишком тревожат эти риски, поскольку я наблюдаю потенциальные пузыри лишь у небольшого числа акций, а их прорыв не причинит серьезного вреда. Если же я заблуждаюсь и зреет более крупный пузырь – все же, цены почти на все действительно выросли, – то причин для беспокойства будет больше. Но экономика, вероятно, все равно переживет этот момент относительно мирно и уж явно лучше, чем во время предыдущего кризиса, когда банки финансировали жилищный пузырь.

— Автор James Mackintosh, James.Mackintosh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ