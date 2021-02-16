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Акции "Норникеля" ушли в минус
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Акции "Норникеля" перешли к снижению после сообщения о том, что компания пока не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" перешли к снижению после сообщения о том, что компания пока не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 16.15 мск акции ГМК "Норильский никель" снижаются 0,21% — до 26272 рубля, при этом до сообщения акции символически росли на 0,08%. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,4%.