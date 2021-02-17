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Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили почти на 35%
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Акции "Абрау-Дюрсо" в отсутствие новостей подскакивали в среду почти на 35%, обновив максимумы с августа 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи. К 11.03 мск бумаги... ПРАЙМ, 17.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Акции "Абрау-Дюрсо" в отсутствие новостей подскакивали в среду почти на 35%, обновив максимумы с августа 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 11.03 мск бумаги крупнейшего в России производителя игристых вин дорожали на 20,15%, до 238,5 рубля и ранее в ходе торгов уже подскакивали на 34,76%, до 267,5 рубля — максимума с августа 2020 года.
Объем торгов сегодня взлетел до 100 миллионов рублей, хотя в обычные дни за всю сессию показатель редко превышает 2 миллиона рублей.