МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Акции "Абрау-Дюрсо" в отсутствие новостей подскакивали в среду почти на 35%, обновив максимумы с августа 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.03 мск бумаги крупнейшего в России производителя игристых вин дорожали на 20,15%, до 238,5 рубля и ранее в ходе торгов уже подскакивали на 34,76%, до 267,5 рубля — максимума с августа 2020 года.

Объем торгов сегодня взлетел до 100 миллионов рублей, хотя в обычные дни за всю сессию показатель редко превышает 2 миллиона рублей.