2021-02-17T11:54:00+03:00
2021-02-17T12:04:28+03:00
2021-02-17T11:54:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210217/833060989.html
Акции "Энел Россия" падают на новостях о дивидендах
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акции "Энел Россия" упали более чем на 3%, обновив минимумы с апреля 2020 года на фоне сообщений о переносе выплаты дивидендов, свидетельствуют данные Московской биржи. К 11.38... ПРАЙМ, 17.02.2021
акции, энел россия, новости, бизнес, рынки, энергетика, акции
https://1prime.ru/images/83285/34/832853498.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83285/34/832853498.jpg
https://1prime.ru/images/83285/34/832853497.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83285/34/832853497.jpg
https://1prime.ru/images/83285/34/832853485.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83285/34/832853485.jpg
https://1prime.ru/finance/20210217/833060586.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Акции "Энел Россия" упали более чем на 3%, обновив минимумы с апреля 2020 года на фоне сообщений о переносе выплаты дивидендов, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 11.38 мск акции "Энел Россия" дешевели на 3,1% и уже в среду падали на 3,4%, до 88,2 копейки – минимума с апреля прошлого года.
"Энел Россия" в среду заявила, что переносит выплату дивидендов с 2021 года на 2023 год.