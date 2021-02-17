МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Акции "Энел Россия" упали более чем на 3%, обновив минимумы с апреля 2020 года на фоне сообщений о переносе выплаты дивидендов, свидетельствуют данные Московской биржи. "Энел Россия" ожидает сокращения чистой прибыли в 2021 году

К 11.38 мск акции "Энел Россия" дешевели на 3,1% и уже в среду падали на 3,4%, до 88,2 копейки – минимума с апреля прошлого года.

"Энел Россия" в среду заявила, что переносит выплату дивидендов с 2021 года на 2023 год.