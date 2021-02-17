МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В среду утром акции "Абрау Дюрсо" на бирже подскакивали на 35%. Это происходило в отсутствие новостей от крупного российского производителя вин, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. Акции "Абрау-Дюрсо" подскочили почти на 35%

Бумаги компании подскакивали почти на 35%, до 267,5 рубля за акцию, обновив максимумы с августа 2020 года.

"Бумаги не особо ликвидные, и даже небольшая покупка может легко двинуть котировки вверх. Может быть, кто-то из трейдеров уже готовится отмечать 23 февраля или 8 марта и решил под настроение купить бумаги", — отметил Разуваев и добавил, что интерес к этому сектору компаний в последнее время заметен.

Ранее аналогичную динамику на торгах показывали акции группы "Белуга": за несколько недель бумаги выросли в два раза и продолжают расти до сих пор, отмечает аналитик.

За 11 месяцев прошлого 2020 года экспорт вина производителей Краснодарского края составил 357 тысяч декалитров. Это на 16% больше, чем год назад.

"Экспорт продукции растет благодаря поставкам заказчикам в Китае, ЕС, странах СНГ. Ожидается, что ежегодно экспорт вина на Кубани будет прибавлять порядка 10-20% в год", — отмечает он.

Все эти факты позитивно влияют на рост котировок "Абрау Дюрсо". Именно с этим брендом, по словам эксперта, инвесторы в целом ассоциируют виноделие на Кубани.

"Всего на экспорт в Краснодарском крае работают 14 предприятий винодельческой отрасли. Самые крупные среди них — "Союз-Вино", "Абрау-Дюрсо" и "Фанагория". Суммарно они выпускают почти 90% всей экспортной продукции", — подытожил Разуваев.