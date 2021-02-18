МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России выявил факты манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в 2015-2016 годах, сообщается на сайте ЦБ. "Сургутнефтегаз" одобрил продажу акций по цене не ниже рыночной

"Установлено, что Стативка Олег Владимирович на основании устных договоренностей с руководителями ООО "Каладиум" и НП "Фиренц" получил ключи доступа к брокерским счетам указанных юридических лиц в целях покупки акций на биржевых торгах. При этом Стативка О. В. самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями и время совершения сделок", — сообщают в ЦБ.

По данным регулятора, биржевые операции по брокерским счетам "Каладиума" и "Фиренца" Стативка совершал по предварительному соглашению со своей супругой Ольгой Павловой. В результате Павлова получила крупный излишний доход, а сами операции привели к искажению рыночной конъюнктуры и сопровождались существенными отклонениями параметров торгов акциями, добавляет ЦБ.

Регулятор квалифицировал действия Стативки и Павловой как манипулирование рынком и нарушение федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Стативке, Павловой, ООО "Каладиум" и НП "Фиренц" направлены предписания Банка России о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Уточняется, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы.