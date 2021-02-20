МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Резкий скачок доходности американских 10-летних казначейских облигаций может спровоцировать падение американского рынка акций, как это было в 2018 году, и потянуть за собой вниз все мировые рынки акций, такое мнение РИА Новости высказал руководитель департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов. Россия в ноябре сократила вложения в гособлигации США на 19,2%

Доходность американских 10-летних казначейских облигаций, которая является индикатором уровня процентных ставок в США, 19 февраля выросла до 1,353%, а ключевой уровень в 1% был пробит в январе текущего года.

"Резкий скачок доходности американских 10-летних казначейских облигаций может послужить началом их многолетнего падения и спровоцировать падение американского рынка акций, как это было в 2018 году. В свою очередь, падение американского рынка потянет за собой вниз все мировые рынки акций", — сказал он.

ЦЕЛЬ – УДЕРЖАТЬ РЫНОЧНЫЕ СТАВКИ

В 2018 году, следуя за рыночными ставками, Федеральная резервная система (ФРС) США повышала процентные ставки четыре раза, в результате все мировые рынки акций и облигаций оказались в минусе в долларовом эквиваленте, отмечает Ачкасов.

По данным Deutsche Bank, 63 из 70 классов активов (то есть 90%) показали отрицательный совокупный долларовый доход в 2018 году. Основные индексы акций развитых и развивающихся рынков за пределами США достигли пика в январе 2018 года, после чего упали в среднем на 10-20%. Валюты развивающихся стран упали на 10,6%, рынки акций – на 14,5% (долларовый индекс MSCI EM), а облигации – на 3,5% (в долларах). Падение российского рубля составило 20,86%, напоминает аналитик.

"Сегодня вероятность того, что регуляторы (Центральные банки) будут повышать ставки в ближайшие 1-2 года, достаточно мала, но рыночные ставки растут. И регуляторы будут вынуждены каким-то образом удерживать рост процентных ставок. Сегодня многие профессионалы считают, что ФРС США будет вынуждена какими-то нерыночными механизмами ограничивать рост доходности 10-летних гособлигаций при достижении уровня доходности в 2%. В любом случае, в перспективе двух-трех лет мы увидим начало цикла повышения и нормализации процентных ставок", — обращает внимание он.

"В то же время наиболее потенциальными рисками на сегодняшнем рынке остаются резкий рост процентных ставок и пузырь в технологическом секторе фондового рынка США. Еще одним тревожным сигналом является то, что пятилетний индикатор опережающей инфляции (US 5-year forward inflation expectation rate) вырос на 12 базисных пунктов с конца января и 7 февраля 2021 года достиг нового пика в 2,13%", — добавляет он.

Это определенно то, за чем следует внимательно следить, поскольку рост процентных ставок и рост инфляции будут наиболее важными факторами, влияющими на фондовые рынки в 2021-2023 годах, считает эксперт.

Тем не менее, два основных триггера – падение прибыли корпораций и ужесточение денежно-кредитной политики, которые могут привести к серьезному "медвежьему" рынку акций, по-прежнему отсутствуют, резюмирует Ачкасов.

В долгосрочном периоде инвестиционная стратегия, ориентированная на восстановление экономики после кризиса (reflation trade) остается доминирующей в мире, поскольку в ведущих странах сохраняется фискальное стимулирование, центральные банки продолжают поддерживать "голубиную" риторику и вливать ликвидность в фондовые рынки, а также продолжается кампания по вакцинации. Все это поддерживает восстановление отложенного спроса и инвестиционной активности в экономике, отмечает он.