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Основатель Microsoft нанёс удар по Uber и Alibaba
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Основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании, говорится в сообщении,... ПРАЙМ, 21.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании, говорится в сообщении, которое он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Фонд Билла и Мелинды (жена миллиардера) Гейтс пересмотрел состав своего портфеля и распродал бумаги некоторых эмитентов. Помимо Alibaba, фонд также продал все акции агрегатора такси Uber и половину бумаг Apple.
Отмечается, что за пакет Alibaba фонд получил 128,5 миллиона долларов. Таким образом, за время владения бумагами китайской компании Bill & Melinda Gates Foundation заработал 21,1 миллиона долларов.
Также доли были снижены в интернет-гиганте Amazon, телекоммуникационной компании Liberty Latin America, инвесткомпании Berkshire Hathaway и строительно-логистическом холдинге China Metro-Rural Holdings.
В то же время Bill & Melinda Gates Foundation на 40 процентов нарастил долю в американской медико-биологической компании Schrodinger.