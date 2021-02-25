МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Акции "Норильского никеля" усилили падение и дешевели почти на 6%, продолжая отыгрывать негативные события на предприятиях компании, произошедшие в предыдущие три торговых дня, следует из данных торгов. Потанин теряет более миллиарда долларов из-за падения акций "Норникеля"

К 11.26 мск четверга акции "Норникеля" падали на 3,74% и уже опускались на 5,82% — до 23 400 рублей, при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,36%. Объем торгов бумагами на Мосбирже превышает 6,33 миллиарда рублей.

В среду "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Влияние приостановки на прогноз по производству металлов будет оценено позднее, сообщил ГМК.

"Эти два рудника обеспечивают примерно 9,5 миллиона тонн руды, более 30% от рудной добычи компании в России. До прояснения ситуации акции могут быть под давлением, так как нет понимания, как долго может продолжаться остановка работы рудников", — отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

"В отсутствие информации о сроках приостановки деятельности рудников оценить ее последствия для компании не представляется возможным. По нашим расчетам, в сумме два рудника обеспечивают 50% выручки "Норникеля", — полагают аналитики "ВТБ Капитала".