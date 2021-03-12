МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Акции "Трубной металлургической компании" (ТМК) резко взлетели после рекомендации совета директоров по дивидендам и уже подскакивали более чем на 21%, обновив максимум с августа 2018 года, следует из данных Московской биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

К 13.15 мск акции ТМК дорожали на 18,85%, а чуть раньше поднимались на 21,12% — до 74,8 рубля. При этом индекс Московской биржи растет на 0,32%.

Ранее в пятницу компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию.

ТМК ранее выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 3 рубля на акцию и по итогам первого квартала 2019 года в размере 2 рубля 55 копеек на акцию. За 2018 год, а также по итогам 2019 года дивиденды не выплачивались. "Тинькофф" планирует приостановить выплату дивидендов в 2021 году

Дивидендная политика ТМК предусматривает выплату не менее 25% годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО, при условии, что при определении размера дивиденда будут приняты во внимание финансовые результаты компании, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.